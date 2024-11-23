В Кишиневе отметили 665-летие молдавской государственности

В рамках работы Историко-литературного клуба «Россия-Молдов: люди, события, факты» – совместного проекта Русской общины Республики Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе – состоялась конференция, посвященная 665-летию молдавской государственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии