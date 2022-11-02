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Ройс О’Нил повалил Николу Вучевича на паркет

Ройс О’Нил повалил Николу Вучевича на паркет

В четвертой четверти матча «Бруклин» – «Чикаго» между форвардом «Нетс» Ройсом О’Нилом и центровым «Буллс» Николой Вучевичем произошла стычка.

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