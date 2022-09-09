Daily Storm

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Минтранс намерен запретить самокатчикам пересекать дорогу по «зебре»

Минтранс намерен запретить самокатчикам пересекать дорогу по «зебре»

Ожидается, что введение такие меры позволит снизить аварийность в зоне пешеходных переходовМинтранс планирует запретить водителям электросамокатов пересекать дороги по «зебрам».

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