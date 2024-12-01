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Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью открыток в мессенджерах

Мошенники часто используют различные методы для обмана людей через мессенджеры. Они могут отправлять сообщения с вредоносными ссылками, поддельным текстом или прикреплять файлы с фотографиями или изображениями.

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