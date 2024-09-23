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Лапы разного размера и шишки на спине: странное существо с камеры наблюдения озадачило ученых

Лапы разного размера и шишки на спине: странное существо с камеры наблюдения озадачило ученых

Неизвестное существо, замеченное в глухой части Техаса, озадачило экспертов по дикой природе. Ночная съемка запечатлела животное с ногами разного размера и шишками на спине, что вызвало множество теорий — от мифического скинвокера до легендарной чупакабры.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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20 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
С такой чёткостстью и не такое померещится
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20 час.
Андрей Бедный
Ясно же видно. Баба голая и бухая домой ползёт )))
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19 час.

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