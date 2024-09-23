Лапы разного размера и шишки на спине: странное существо с камеры наблюдения озадачило ученых

Неизвестное существо, замеченное в глухой части Техаса, озадачило экспертов по дикой природе. Ночная съемка запечатлела животное с ногами разного размера и шишками на спине, что вызвало множество теорий — от мифического скинвокера до легендарной чупакабры.
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