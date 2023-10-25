Экс-депутат Геннадий Гудков получил политическое убежище во ФранцииБывший депутат Госдумы Геннадий Гудков запросил политическое убежище во Франции после того, как не смог получить новый загранпаспорт в российском посольстве.
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