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Новый Нижегородский

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Экс-депутат Геннадий Гудков получил политическое убежище во...

Экс-депутат Геннадий Гудков получил политическое убежище во...

Экс-депутат Геннадий Гудков получил политическое убежище во ФранцииБывший депутат Госдумы Геннадий Гудков запросил политическое убежище во Франции после того, как не смог получить новый загранпаспорт в российском посольстве.

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