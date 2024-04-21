В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты, случилось возгорание

С огнем удалось оперативно справитьсяНа Северной стороне Севастополя военный корабль отбил атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.
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