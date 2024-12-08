Царьград Всё изменилось в 23:31. Русские остаются в Сирии Фото: MOD Russia/Globallookpress Русские военные базы Хмеймим и Тартус пока остаются.
От сострадания до злорадства. Реакция мирового сообщества на события в Сирии
Комментарии
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S
Sobering
Умоется не Сирия, а Европа, в которой будут новые страны и народности с их Халифатом. А Турция станет Анталийским федеральным округом России.
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8 час.
Владимир Негода
Жириновский прав : каждый баламут должен жить на своей исторической Родине !
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3 час.
Сергей Кочегаров
Неприятностью для России может быть требование о закрытии наших военных баз в Сирии. Если нынешние бармалеи действуют по указке Запада (а оно скорее всего так и есть), то этот вопрос всплывет в ближайшее время. Считаю, что в этом случае необходимо ставить вопрос о погашении сирийского долга перед Россией. Сколько там набежало, даже и без процентов - 30 50 $млрд или больше???
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2 час.
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