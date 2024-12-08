ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Тюрин
    Семья, это прежде всего любовь, уважение. Мама, папа, дети(не 50 конечно). А какая может быть любовь, какое к псам ув..."Если 50 детей не...
  • ninikooo Митусова
    Убивать всех до последнего нацика, чтобы это уродство никогда на проросло на планете! А 1945- пожалели, теперь познае..."Договорняк" с Ки...
  • лина любимцева
    И, прежде всего, руководство России ПОТЕРЯЕТ ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ НАРОДА РОССИИ!!"Договорняк" с Ки...

От сострадания до злорадства. Реакция мирового сообщества на события в Сирии

От сострадания до злорадства. Реакция мирового сообщества на события в Сирии

Царьград Всё изменилось в 23:31. Русские остаются в Сирии Фото: MOD Russia/Globallookpress Русские военные базы Хмеймим и Тартус пока остаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Умоется не Сирия, а Европа, в которой будут новые страны и народности с их Халифатом. А Турция станет Анталийским федеральным округом России.
Ответить
8 час.
Владимир Негода
Жириновский прав : каждый баламут должен жить на своей исторической  Родине !
Ответить
3 час.
Сергей Кочегаров
Неприятностью для России может быть требование о закрытии наших военных баз в Сирии. Если нынешние бармалеи действуют по указке Запада (а оно скорее всего так и есть), то этот вопрос всплывет в ближайшее время. Считаю, что в этом случае необходимо ставить вопрос о погашении сирийского долга перед Россией. Сколько там набежало, даже и без процентов - 30 50 $млрд или больше???
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх