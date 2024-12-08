От сострадания до злорадства. Реакция мирового сообщества на события в Сирии

Сергей Кочегаров

Неприятностью для России может быть требование о закрытии наших военных баз в Сирии. Если нынешние бармалеи действуют по указке Запада (а оно скорее всего так и есть), то этот вопрос всплывет в ближайшее время. Считаю, что в этом случае необходимо ставить вопрос о погашении сирийского долга перед Россией. Сколько там набежало, даже и без процентов - 30 50 $млрд или больше???