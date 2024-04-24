Действовать и не менять свою линию: защитим памятник «Алеша» в Болгарии

Великая Отечественная война закончилась почти восемьдесят лет назад, и вот спустя столько десятилетий невозможно представить, что наступит момент, что кто-то посмеет развернуть подлую кампанию по уничтожению памятников и подтасовке исторических фактов.
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