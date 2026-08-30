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Царьград

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Медведев победил Гастона и вышел во второй круг US Open

Медведев победил Гастона и вышел во второй круг US Open

Даниил Медведев, первая ракетка России, обыграл француза Юго Гастона и вышел во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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