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В Раде рассказали о кандидатах Путина на должность президента Украины

В Раде рассказали о кандидатах Путина на должность президента Украины

У президента России Владимира Путина есть два кандидата на должность украинского лидера — глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук и посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерий Залужный.

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