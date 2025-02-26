В Раде рассказали о кандидатах Путина на должность президента Украины

У президента России Владимира Путина есть два кандидата на должность украинского лидера — глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук и посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерий Залужный.
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