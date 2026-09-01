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Из пожара на Нормандии-Неман в Орле спасли ребёнка

Из пожара на Нормандии-Неман в Орле спасли ребёнка

31 августа, в 21:30 за помощью к пожарным обратились жители девятиэтажки на ул. Нормандии-Неман. Очевидцы сообщили – в квартире на третьем этаже – пожар.

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