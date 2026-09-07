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ИА Реалист

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Иран бросает вызов США новой «закрытой зоной» и ракетным испытанием

Иран бросает вызов США новой «закрытой зоной» и ракетным испытанием

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Иран в ближайшие дни намерен объявить о создании новой «закрытой зоны» в акватории Персидского залива и Ормузского пролива, а также представить согласованный с Оманом коридор для прохода судов.

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