Важные заявления директора СВР о «настоящей террористической войне», развёрнутой против России

7.10.2024 опубликован текст выступления директора Службы внешней разведки РФ, постоянного члена Совета Безопасности России, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, прошедшем три дня назад в Астане.
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