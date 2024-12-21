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Иноземцы Армен и Алик заманивают русских мужиков к себе в кафе, а потом ставят на счетчик

Иноземцы Армен и Алик заманивают русских мужиков к себе в кафе, а потом ставят на счетчик

Avia.pro - СМИ "Романтика, которая обойдётся в сотни тысяч: как кафе на Ходынском бульваре стало ареной для схемы обмана доверчивых мужчин.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Сколько плесени развелось без Сталина!
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1 час.
Александр Пятнистый
Землю портить...На кол рядом с крематорием, а потом сжечь и пепел по ветру. И да, счет за казнь и кремацию- родным, пусть попробуют не оплатить...
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1 час.
Владимир Елкин
Требую отмены моратория на смертную казнь! Мразь должна быть утилизирована!
Ответить
35 мин.

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