Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится не более 15 процентов Часового Яра. Положение украинской армии в городе раскрыл подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
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