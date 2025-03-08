Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится не более 15 процентов Часового Яра. Положение украинской армии в городе раскрыл подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.