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Рэпер Noize MC* стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

Рэпер Noize MC* стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

Ранее артиста неоднократно штрафовали, в том числе за дискредитацию ВС РФ Пресс‑служба прокуратуры Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев).

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