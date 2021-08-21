Книга Урантии. Документ 150 Третье проповедническое путешествие. Часть 4, глава 9

9. Назарет отвергает Иисуса 150:9.1 (1686.4) В синагоге Иисус оказался окружённым огромной толпой врагов и горсткой своих последователей, и в ответ на их грубые вопросы и зловещие насмешки он, полушутя, ответил: «Да, я сын Иосифа; я тот самый плотник, и меня не удивляет, что вы напоминаете мне пословицу „врач, исцели самого себя“ и требуете от меня совершить в Назарете то, что, как вы слышали, я совершал в Капернауме; но я призываю вас в свидетели сказанного ещё в Писаниях: „Не бывает пророк без чести – разве только в своей родной стране и среди своего народа“».