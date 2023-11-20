Пашинян захотел услышать от Эрдогана заветные 3 слова: "Такого ещё не было"

Премьер Армении прямым текстом сказал, что пора бы открыть армяно-турецкую границуНа открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ премьер-министр Армении сделал заявление, касающееся отношений с Турцией.
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