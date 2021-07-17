Краткий курс политэкономической истории нашей страны после 1917 года

Темы дняПолитикаКраткий курс политэкономической истории нашей страны после 1917 года Зри в Корень. Для патриотов. От патриота. Ну как краткий. В страницу А4 уложился. Картинка из открытых источников.Вернуться к статье458НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladПримитивно и безграмотно.АРАлександр Владимирович РудневГде можно ознакомиться с Вашим глубоким и грамотным анализом предложенной темы?Wlad WladБоюсь, что ваша "экономическая грамотность" не позволит даже понять значения слов, которые придется употребить. Вот например - вы знаете, что значит слово "стоимость"?ХШХариман ШифонскийСто́имость — экономическое явление, понятие которого имеет несколько разных определений.ХШХариман ШифонскийВас интересует которая из них?Wlad WladВ первом томе "Капитала" есть глава "Стоимость" - именно В ЭТОМ СМЫСЛЕ.Анфиса ИвановаВлад как всегда выпендривается, - очень уж ему хочется быть Академиком на сайте!ХШХариман ШифонскийВас какая больше волнует, простая или развернутая?ХШХариман ШифонскийА Вы случайно товарным фетишизмом не балуетесь? А то, знаете такого в жизни насмотрелся.Wlad WladПочему у меня впечатление, что ты ИДИОТ?АРАлександр Владимирович РудневДругие комментаторы уже ответили на этот вопрос. Теперь Вы ответьте на мой.Wlad WladНе увидел определение слова "стоимость" - нет смысла разговаривать с безграмотными ЗЕРКАЛЬЩИЦАМИ.АРАлександр Владимирович РудневСто́имость — экономическое явление, понятие которого имеет несколько разных определений. Стоимость в экономической теории — основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между собственниками. Разные экономические школы природу стоимости объясняют по-разному: общественно необходимыми затратами рабочего времени, балансом спроса и предложения, издержками производства, предельной полезностью и др. Стоимость в бухгалтерском учёте и статистике — выраженная в деньгах величина затрат на приобретение или изготовление объекта[1]. Стоимость в повседневной речи — цена товара («сколько сто́ят спички?»), затраты на приобретение («мне это стоило 1000 руб.»). Близко к терминам затраты, себестоимость.Wlad WladСтоимость - это КОЛИЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННО НЕОБОХОДИМОГО труда в единице ТОВАРА, которая проявляется только в МОМЕНТ ОБМЕНА товара на деньги. *** Все остальное - БЕЗГРАМОТНЫЙ БРЕД дебилов от экономики, которые не могут отличить СТОИМОСТЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК.Wlad WladКстати, измеряется "стоимость" В ЧАСАХ, а не в рублях, долларах и прочей "валюте".Руслан ТехажевКоротко резюмирую. Или Путин по настоящему начнет борьбу с ворами и мошенниками во власти или они просто его сместят. Третьего варианта нет!Владимир СоловьевДля них он "рука дающего, да не оскудеет".Юрий СлитинскийТретий вариант всем известен - фашизм, а он и добивается свержения марионетки - Путина, чтобы полностью развязать себе руки. Чубайс с олигархатом будут ликовать!ВФВиктор ФурцевПутин погуляет на ваших похоронахАлександр ТимошенкоБезусловно, слепые не видят как Путин активно борется с коррупцией во власти.Алексей СмирновАктивно? А что же тогда пассивно?Елена Александровнаидите и покажите, как надо это делать! научите! болтать-то все горазды, а как до дела дойдёт, так сразу сами готовы обогащаться и быть в первых рядах коррупционеров!Алексей СмирновДа бросьте юродствовать. если я покажу что и как нужно делать. ваш любимый Путин первый скажет меня запереть. Ибо я использовал бы наш метод 30х - 40х годов. тот что используют сейчас в Китае.Елена КозловаАлексей Смирнов - самый основной пассив!Ирина БеловаГлупость какая-то...Иван ИльенкоЕсли ты с чем то не согласен, значит ты этого не понимаешь. ( Омар)Елена КозловаИ кто такой Омар? Чтобы подобную глупость сказать? Если я понимаю, почему человек нагло врет - я с ним должен быть согласен?vi viДа, простит меня автор, это не безграмотность. Это СЕРОСТЬ. Автор кандидат в помощники к Навальному. Что стоит: "Остановил рост цен". После этого обязательно нужно останавливать рост зарплат. Если этого не сделать, будут снова 90-е. А, с производительностью труда, вообще хохма. В СССР-е производительность труда показывалась (в отчётах), такая, какая нужна.Анфиса ИвановаДа не надо трепа, - В СССР были, конечно, " передовые новаторы " , но это все случилось уж ближе концу 80х годов. А в 70 х с приписками ещё могли справляться не хило.Елена Александровнаvi vi, что за манера сразу употреблять оскорбительные и унижающие эпитеты? Вроде уже в возрасте человек и пора выражать своё отношение к другим чуть сдержаннее, быть терпимее. Статья сама по себе очень неплоха. Да и навальный то уж совсем тут никак не вяжется! Этот персонаж просто выродок и враг и никогда не о чём подобном не говорил, так как туп и нелеп по природе своей.vi viЭто вы кому говорите? И, кто справлялся? Дело не в приписках, как таковых. Дело в том, что в СССР, было две системы отчётности. Основных. Были и ещё, но это приличной встрече. Одна по по линии КПСС. А, другая производственная. Первая определялась по календарю. Пятилетка. А, вторая по производству. Планирование было Центральным в Москве. Отчитывались в конце месяца, 103%. А, когда барашек будет на столе, это уже никого не интересовало. Медали розданы, премии получены.Анфиса ИвановаНу вот почитает молодежь вот такую вашу х.р .ю, и уж наверняка запомнит одно : СССР - страна "двойных стандартов " ( как сейчас модно говорить...) а значит вся ложная... Поэтому и говорю вам - лично вам - стыдно писать " Планирование было ЛИЧНО ( !!!) в Москве " ..... " отчетность по линии КПСС... вторая по производству....Что-то про колхозы-совхозы забыл нам " напомнить" ...про Армию...здравоохранение... Статистик и аналитик вы от балды и неприкрытой неприязни советской власти!!!vi viПро колхозы и совхозы писать не могу, тонкостей не знаю. Про армию, писать не могу, хотя есть кое-что. Здравоохранение, сами всё знаете. Я, не статистик и не аналитик, обзываться не хорошо. Я, управленец. дипломированный. А, вот вы то кто? Вы, прочитайте, что вы написали? Истерика. Или уберите, пока другие не прочитали. Поэтому! Молодёжь это читать не будет. Не надейтесь.Елена КозловаПриписки заполняли всю страну с 50х.Анфиса ИвановаА вы где видели идеальное государство? Были не только приписки, было прямое воровство и тайное, были убийства и подковерная игра провластных чиновников, лекарства подделывали, овощи гнили на базах не доходя до прилавков, бензин разводили мочой...... Вы что, только это помните и попрекаете, попрекаете те годы...Лучше почаще смотрите на таблицу автора - она , не придуманная ,вопреки всему перечисленному сейчас мной отражала ту советскую действительностьЕлена АлександровнаПриятно читать публикацию написанную адекватным человеком! И даже не смотря на то, что автор не очень разбирается в экономике и апеллирует к графикам, и таблицам неизвестно кем составленным, всё равно, это правильный взгляд человека умеющего аналитически видеть картину в целом, никого не унижать, ничего не отрицать, а принимать факты как они есть, без демагогии и лозунгов. Все мы обычные обыватели и не можем знать многих нюансов, но каждый из нас хочет видеть страну благополучной и успешной. Так что, именно подобные публикации многим помогают правильнее видеть сложившуюся ситуацию. Ну а до Кин-дза-дзы нам ещё далеко и надеюсь, что вообще ничего похожего у нас не случится, во всяком случае в ближайшем будущем.Wlad WladМне хочется только одного - дураки должны ОСОЗНОВАТЬ, что они ДУРАКИ.Александр КлишинНеполучится. В психиатрии давно все описанно.Wlad WladА дураки ни чего не знают и психиатрию в том числе.Сергей ФедотовИ как. Вы сам уже осознаёте это? Ведь ни одного толкового слова не написали, зато обосрать норовите каждого. Стиль поведения недалёкого человека.НСНина СинельниковаДовольно коротко и в принципе ясно. И комменты интересные. Особенно некоторые: Примитивно и безграмотно! А почему? А потому!Wlad WladНу да, уже употребление "ВВП" говорит о банальном ДИБЕЛИЗМЕ аффтара.Wlad WladАнекдот про ВВП. Один колхоз вырастил ДВУХ поросят, но как такое доложишь - в райком написали СЕМЬ. В райкоме почесали в затылке и доложили в обком 52. Обком доложил в ЦК - 102. Доложили Брежневу и он говорит - "Прекрасно, ДВУХ дадим Кубе, а 100 оставим себе". *** Только ПОЛНЫЕ ДЕБИЛЫ ОТ ЭКОНОМИКИ употребляют ВВП.Александр ПриваловСогласен с автором на счёт Троцкого и его банды, он так и заявлял, что утопит русский народ в крови, Сталин умница, разглядел этого упыря и все сделал по делу, конечно он не ангел, но он настоящий правитель страны, который восстановил (2 раза) полностью разрушенное государство. Дров нарубили троцкистские бесы( кукурузник из их когорты) поэтому всё вешал на Сталина, а нынешние по сей день визжат в адрес Иосифа Виссарионовича-не дал паразитам, почти сто лет назад, ограбить, разделить и уничтожить страну и русский народ.Леонид АлексеевПосле того,как Автор начал пытаться оправдывать живодёра сталина,читать дальше нет смысла...Начал правильно про жидормана Троцкого-Бронштейна,а кончил "за упокой"...Вернее я даже не знаю чем закончил,но если судить по тому,что восхищается кровавым сталиком,то закончил наверняка подобной же фуйнёй!!!Комментировать
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