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Краткий курс политэкономической истории нашей страны после 1917 года

Краткий курс политэкономической истории нашей страны после 1917 года

Зри в Корень. Для патриотов. От патриота. Ну как краткий. В страницу А4 уложился. Картинка из открытых источников.

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Wlad Wlad
Примитивно и безграмотно.
Александр Владимирович Руднев
Где можно ознакомиться с Вашим глубоким и грамотным анализом предложенной темы?
Wlad Wlad
Боюсь, что ваша "экономическая грамотность" не позволит даже понять значения слов, которые придется употребить. Вот например - вы знаете, что значит слово "стоимость"?
Хариман Шифонский
Сто́имость — экономическое явление, понятие которого имеет несколько разных определений.
Хариман Шифонский
Вас интересует которая из них?
Wlad Wlad
В первом томе "Капитала" есть глава "Стоимость" - именно В ЭТОМ СМЫСЛЕ.
Анфиса Иванова
Влад как всегда выпендривается, - очень уж ему хочется быть Академиком на сайте!
Хариман Шифонский
Вас какая больше волнует, простая или развернутая?
Хариман Шифонский
А Вы случайно товарным фетишизмом не балуетесь? А то, знаете такого в жизни насмотрелся.
Wlad Wlad
Почему у меня впечатление, что ты ИДИОТ?
Александр Владимирович Руднев
Другие комментаторы уже ответили на этот вопрос. Теперь Вы ответьте на мой.
Wlad Wlad
Не увидел определение слова "стоимость" - нет смысла разговаривать с безграмотными ЗЕРКАЛЬЩИЦАМИ.
Александр Владимирович Руднев
Сто́имость — экономическое явление, понятие которого имеет несколько разных определений. Стоимость в экономической теории — основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между собственниками. Разные экономические школы природу стоимости объясняют по-разному: общественно необходимыми затратами рабочего времени, балансом спроса и предложения, издержками производства, предельной полезностью и др. Стоимость в бухгалтерском учёте и статистике — выраженная в деньгах величина затрат на приобретение или изготовление объекта[1]. Стоимость в повседневной речи — цена товара («сколько сто́ят спички?»), затраты на приобретение («мне это стоило 1000 руб.»). Близко к терминам затраты, себестоимость.
Wlad Wlad
Стоимость - это КОЛИЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННО НЕОБОХОДИМОГО труда в единице ТОВАРА, которая проявляется только в МОМЕНТ ОБМЕНА товара на деньги. *** Все остальное - БЕЗГРАМОТНЫЙ БРЕД дебилов от экономики, которые не могут отличить СТОИМОСТЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК.
Wlad Wlad
Кстати, измеряется "стоимость" В ЧАСАХ, а не в рублях, долларах и прочей "валюте".
Руслан Техажев
Коротко резюмирую. Или Путин по настоящему начнет борьбу с ворами и мошенниками во власти или они просто его сместят. Третьего варианта нет!
Владимир Соловьев
Для них он "рука дающего, да не оскудеет".
Юрий Слитинский
Третий вариант всем известен - фашизм, а он и добивается свержения марионетки - Путина, чтобы полностью развязать себе руки. Чубайс с олигархатом будут ликовать!
Виктор Фурцев
Путин погуляет на ваших похоронах
Александр Тимошенко
Безусловно, слепые не видят как Путин активно борется с коррупцией во власти.
Алексей Смирнов
Активно? А что же тогда пассивно?
Елена Александровна
идите и покажите, как надо это делать! научите! болтать-то все горазды, а как до дела дойдёт, так сразу сами готовы обогащаться и быть в первых рядах коррупционеров!
Алексей Смирнов
Да бросьте юродствовать. если я покажу что и как нужно делать. ваш любимый Путин первый скажет меня запереть. Ибо я использовал бы наш метод 30х - 40х годов. тот что используют сейчас в Китае.
Елена Козлова
Алексей Смирнов - самый основной пассив!
Ирина Белова
Глупость какая-то...
Иван Ильенко
Если ты с чем то не согласен, значит ты этого не понимаешь. ( Омар)
Елена Козлова
И кто такой Омар? Чтобы подобную глупость сказать? Если я понимаю, почему человек нагло врет - я с ним должен быть согласен?
vi vi
Да, простит меня автор, это не безграмотность. Это СЕРОСТЬ. Автор кандидат в помощники к Навальному. Что стоит: "Остановил рост цен". После этого обязательно нужно останавливать рост зарплат. Если этого не сделать, будут снова 90-е. А, с производительностью труда, вообще хохма. В СССР-е производительность труда показывалась (в отчётах), такая, какая нужна.
Анфиса Иванова
Да не надо трепа, - В СССР были, конечно, " передовые новаторы " , но это все случилось уж ближе концу 80х годов. А в 70 х с приписками ещё могли справляться не хило.
Елена Александровна
vi vi, что за манера сразу употреблять оскорбительные и унижающие эпитеты? Вроде уже в возрасте человек и пора выражать своё отношение к другим чуть сдержаннее, быть терпимее. Статья сама по себе очень неплоха. Да и навальный то уж совсем тут никак не вяжется! Этот персонаж просто выродок и враг и никогда не о чём подобном не говорил, так как туп и нелеп по природе своей.
vi vi
Это вы кому говорите? И, кто справлялся? Дело не в приписках, как таковых. Дело в том, что в СССР, было две системы отчётности. Основных. Были и ещё, но это приличной встрече. Одна по по линии КПСС. А, другая производственная. Первая определялась по календарю. Пятилетка. А, вторая по производству. Планирование было Центральным в Москве. Отчитывались в конце месяца, 103%. А, когда барашек будет на столе, это уже никого не интересовало. Медали розданы, премии получены.
Анфиса Иванова
Ну вот почитает молодежь вот такую вашу х.р .ю, и уж наверняка запомнит одно : СССР - страна "двойных стандартов " ( как сейчас модно говорить...) а значит вся ложная... Поэтому и говорю вам - лично вам - стыдно писать " Планирование было ЛИЧНО ( !!!) в Москве " ..... " отчетность по линии КПСС... вторая по производству....Что-то про колхозы-совхозы забыл нам " напомнить" ...про Армию...здравоохранение... Статистик и аналитик вы от балды и неприкрытой неприязни советской власти!!!
vi vi
Про колхозы и совхозы писать не могу, тонкостей не знаю. Про армию, писать не могу, хотя есть кое-что. Здравоохранение, сами всё знаете. Я, не статистик и не аналитик, обзываться не хорошо. Я, управленец. дипломированный. А, вот вы то кто? Вы, прочитайте, что вы написали? Истерика. Или уберите, пока другие не прочитали. Поэтому! Молодёжь это читать не будет. Не надейтесь.
Елена Козлова
Приписки заполняли всю страну с 50х.
Анфиса Иванова
А вы где видели идеальное государство? Были не только приписки, было прямое воровство и тайное, были убийства и подковерная игра провластных чиновников, лекарства подделывали, овощи гнили на базах не доходя до прилавков, бензин разводили мочой...... Вы что, только это помните и попрекаете, попрекаете те годы...Лучше почаще смотрите на таблицу автора - она , не придуманная ,вопреки всему перечисленному сейчас мной отражала ту советскую действительность
Елена Александровна
Приятно читать публикацию написанную адекватным человеком! И даже не смотря на то, что автор не очень разбирается в экономике и апеллирует к графикам, и таблицам неизвестно кем составленным, всё равно, это правильный взгляд человека умеющего аналитически видеть картину в целом, никого не унижать, ничего не отрицать, а принимать факты как они есть, без демагогии и лозунгов. Все мы обычные обыватели и не можем знать многих нюансов, но каждый из нас хочет видеть страну благополучной и успешной. Так что, именно подобные публикации многим помогают правильнее видеть сложившуюся ситуацию. Ну а до Кин-дза-дзы нам ещё далеко и надеюсь, что вообще ничего похожего у нас не случится, во всяком случае в ближайшем будущем.
Wlad Wlad
Мне хочется только одного - дураки должны ОСОЗНОВАТЬ, что они ДУРАКИ.
Александр Клишин
Неполучится. В психиатрии давно все описанно.
Wlad Wlad
А дураки ни чего не знают и психиатрию в том числе.
Сергей Федотов
И как. Вы сам уже осознаёте это? Ведь ни одного толкового слова не написали, зато обосрать норовите каждого. Стиль поведения недалёкого человека.
Нина Синельникова
Довольно коротко и в принципе ясно. И комменты интересные. Особенно некоторые: Примитивно и безграмотно! А почему? А потому!
Wlad Wlad
Ну да, уже употребление "ВВП" говорит о банальном ДИБЕЛИЗМЕ аффтара.
Wlad Wlad
Анекдот про ВВП. Один колхоз вырастил ДВУХ поросят, но как такое доложишь - в райком написали СЕМЬ. В райкоме почесали в затылке и доложили в обком 52. Обком доложил в ЦК - 102. Доложили Брежневу и он говорит - "Прекрасно, ДВУХ дадим Кубе, а 100 оставим себе". *** Только ПОЛНЫЕ ДЕБИЛЫ ОТ ЭКОНОМИКИ употребляют ВВП.
Александр Привалов
Согласен с автором на счёт Троцкого и его банды, он так и заявлял, что утопит русский народ в крови, Сталин умница, разглядел этого упыря и все сделал по делу, конечно он не ангел, но он настоящий правитель страны, который восстановил (2 раза) полностью разрушенное государство. Дров нарубили троцкистские бесы( кукурузник из их когорты) поэтому всё вешал на Сталина, а нынешние по сей день визжат в адрес Иосифа Виссарионовича-не дал паразитам, почти сто лет назад, ограбить, разделить и уничтожить страну и русский народ.
Леонид Алексеев
После того,как Автор начал пытаться оправдывать живодёра сталина,читать дальше нет смысла...Начал правильно про жидормана Троцкого-Бронштейна,а кончил "за упокой"...Вернее я даже не знаю чем закончил,но если судить по тому,что восхищается кровавым сталиком,то закончил наверняка подобной же фуйнёй!!!

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