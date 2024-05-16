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Девелопер «А101»: семейная ипотека станет недоступна своей целевой аудитории

Если предложения Минфина по изменению условий выдачи семейной ипотеки будут приняты, ежемесячный платеж по таким кредитам вырастет практически в два раза, а само жилье семейного формата станет недоступным для большинства россиян с детьми, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

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