Девелопер «А101»: семейная ипотека станет недоступна своей целевой аудитории

Если предложения Минфина по изменению условий выдачи семейной ипотеки будут приняты, ежемесячный платеж по таким кредитам вырастет практически в два раза, а само жилье семейного формата станет недоступным для большинства россиян с детьми, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.