ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ Хороших для Запада вариантов выхода из украинской войны уже не осталось, равно как и цивилизованных способов принудить Россию к принятию своих условий так называемого «перемирия».
«Переговорная» позиция Запада
Комментарии
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VS
Vladimir Starovoytov
Договоренности с Западом? Вспомните речку Калку, союз против Наполеона, вылившийся в Крымские и Камчатские бои, вспомните создание ОБСЕ и последовавшие разрушения СССР, Югославии, Ирака, Ливии, трагедии Сирии, Иордании, Палестины. Вспомните договоренность Януковича с "Оппозицией" под гарантии Зап Европы. Вспомните Минск 1 и 2. Вспомнили,, похолодело в животике? То-то и оно.
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12 час.
ТР
Татьяна Рябинова
С кем договариваться, если Запад насквозь лжив и в открытую говорят, что бы не подписал один президент, следующий этот договор может не выполнять.
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11 час.
radiofree
Никаких договорняков,только полная капитуляция 404 на условиях России.
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4 час.
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