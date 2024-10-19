«Переговорная» позиция Запада

Договоренности с Западом? Вспомните речку Калку, союз против Наполеона, вылившийся в Крымские и Камчатские бои, вспомните создание ОБСЕ и последовавшие разрушения СССР, Югославии, Ирака, Ливии, трагедии Сирии, Иордании, Палестины. Вспомните договоренность Януковича с "Оппозицией" под гарантии Зап Европы. Вспомните Минск 1 и 2. Вспомнили,, похолодело в животике? То-то и оно.

ТР

Татьяна Рябинова

С кем договариваться, если Запад насквозь лжив и в открытую говорят, что бы не подписал один президент, следующий этот договор может не выполнять.