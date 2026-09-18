Канцлер Германии Мерц объявил о завершении эпохи трансатлантической дружбы между США и ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха безусловной трансатлантической дружбы между Соединёнными Штатами и Европейским союзом, сформировавшаяся после Второй мировой войны, вероятно, закончилась на обозримое будущее.
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