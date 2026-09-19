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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России нанесла новую серию ударов по объектам военной логистики

‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России нанесла новую серию ударов по объектам военной логистики Украины ▪️В Одесской области поражён автомобильный пункт пропуска «Старокозачье — Тудора», который использовался для доставки военных грузов из европейских стран.

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