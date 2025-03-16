🇷🇺Аксёнов назвал главное для себя достижение «Во всех интервью говорю, главное достижение для меня, что мы сохранили свою идентичность и любовь к Родине на территории полуострова.
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🇷🇺Аксёнов назвал главное для себя достижение «Во всех интервью говорю, главное достижение для меня, что мы сохранили свою идентичность и любовь к Родине на территории полуострова.