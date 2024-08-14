Длительный тест квадроцикла EM-022

«Длительный тест» — это продолжительное тестирование техники командой проекта. Проверка проводится со стороны обывателя и включает в себя практическую эксплуатацию в подходящих условиях, в различных режимах, на которые рассчитана техника.
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