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Длительный тест квадроцикла EM-022

Длительный тест квадроцикла EM-022

«Длительный тест» — это продолжительное тестирование техники командой проекта. Проверка проводится со стороны обывателя и включает в себя практическую эксплуатацию в подходящих условиях, в различных режимах, на которые рассчитана техника.

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