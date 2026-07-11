В Госдуме рассказали, что отпуск даёт право снизить плату за коммунальные услуги

Россияне, которые уезжают в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней, могут законно снизить плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
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