Саудовская Аравия: в первоначальных сообщениях сообщалось, что полеты были приостановлены в международном аэропорту Абха (AHB/OEAB) в Абхе и на авиабазе имени короля Халида (KMX/OEKM) в Хамис-Мушайте, провинция Асир, с вечера по местному времени после ракетной атаки базирующихся в Йемене хуситов, которая была перехвачена средствами ПВО.