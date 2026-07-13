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Контрафронт

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Саудовская Аравия: в первоначальных сообщениях сообщалось, что полеты были приостановлены в...

Саудовская Аравия: в первоначальных сообщениях сообщалось, что полеты были приостановлены в международном аэропорту Абха (AHB/OEAB) в Абхе и на авиабазе имени короля Халида (KMX/OEKM) в Хамис-Мушайте, провинция Асир, с вечера по местному времени после ракетной атаки базирующихся в Йемене хуситов, которая была перехвачена средствами ПВО.

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