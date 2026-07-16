Синод РПЦ утвердил митрополита Тихона настоятелем монастыря в Севастополе

Священный синод Русской православной церкви принял решение о назначении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) на должность священноархимандрита Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.
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