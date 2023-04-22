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InsideOver: Россия создала угрожающий США треугольник смерти в Тихом океане

Издательство InsideOver заявило, что Россия является частью "блока", который несет угрозу США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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