В России предложили изменить права по тонировке авто: Снизить планку

Депутат Госдумы предлагает снизить планку по тонировке автомобилей, чтобы спасти зрение водителей.Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить планку требований по тонировке боковых стекол автомобиля.
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