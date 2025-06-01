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Царьград

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В России предложили изменить права по тонировке авто: Снизить планку

В России предложили изменить права по тонировке авто: Снизить планку

Депутат Госдумы предлагает снизить планку по тонировке автомобилей, чтобы спасти зрение водителей.Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить планку требований по тонировке боковых стекол автомобиля.

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