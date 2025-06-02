Мэр Екатеринбурга наградил десять лучших бизнесменов. Фото

Лучшим предпринимателем 2025 года, по мнению жителей уральской столицы, стал глава неклассического агентства недвижимости (берут на себя работу по сдаче в аренду, найму и управлению квартирами и офисами) Артем Курмачев.
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