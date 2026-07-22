Как безопасно покупать продукты на рынке: рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной покупке продуктов на рынках. При покупке продуктов на рынке важно обращать внимание на ряд факторов, которые помогут избежать рисков для здоровья, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
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