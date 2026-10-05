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МОСИНФОРМ

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Тематические открытки ко Дню учителя можно получить в метро и наземном городском транспорте Москвы

Тематические открытки ко Дню учителя можно получить в метро и наземном городском транспорте Москвы

В честь Дня учителя для пассажиров Московского метрополитена и наземного городского транспорта подготовили 1,5 тысячи тематических открыток.

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