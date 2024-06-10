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История с барельефом...Почему Эстония считает Бориса Ельцина идеалом российского президента

История с барельефом...Почему Эстония считает Бориса Ельцина идеалом российского президента

  В Таллине имело место происшествие, заставившее вспомнить о роли Бориса Ельцина в истории Эстонии: в эстонской столице убрали барельеф с его изображением, украшавший стену неподалеку от резиденции правительства.

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