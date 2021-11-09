Журнал «Профиль»

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Корпоративные пенсии в России: кому и сколько выплачивают госкомпании

Корпоративные пенсии в России: кому и сколько выплачивают госкомпании

Депутаты Госдумы 29 октября приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Также они одобрили проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

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