Корпоративные пенсии в России: кому и сколько выплачивают госкомпании

Депутаты Госдумы 29 октября приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Также они одобрили проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Депутаты Госдумы 29 октября приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Также они одобрили проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
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