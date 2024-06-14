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Поплавская прокомментировала новости о Татьяне Лазаревой*: "Надо меньше пить"

Поплавская прокомментировала новости о Татьяне Лазаревой*: "Надо меньше пить"

Актриса Поплавская убеждена, что уехавших из России артистов губит злоупотребление алкоголемНакануне стало известно, что МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, но неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса.

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