Поплавская прокомментировала новости о Татьяне Лазаревой*: "Надо меньше пить"

Актриса Поплавская убеждена, что уехавших из России артистов губит злоупотребление алкоголемНакануне стало известно, что МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, но неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса.
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