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Красный Север

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СФР утвердил график выплат пенсий и пособий на август на Ямале

СФР утвердил график выплат пенсий и пособий на август на Ямале

Отделение СФР по ЯНАО расставило даты выплат северянам пенсий и пособий в августе. Уже 3 августа семьи получат через банки целый ряд пособий за июль: от единого пособия до выплат на ребенка военнослужащего по призыву.

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