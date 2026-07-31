СФР утвердил график выплат пенсий и пособий на август на Ямале

Отделение СФР по ЯНАО расставило даты выплат северянам пенсий и пособий в августе. Уже 3 августа семьи получат через банки целый ряд пособий за июль: от единого пособия до выплат на ребенка военнослужащего по призыву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии