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Россия нарастила экспорт газа в Европу

За первые семь месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан.

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