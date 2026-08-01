Россия нарастила экспорт газа в Европу

За первые семь месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан.