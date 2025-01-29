Что известно о покушении на Путина, о котором заявил американский журналист Карлсон?

По словам Карлсона, активным сторонником покушения был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен Американский журналист Такер Карлсон в интервью с коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена пыталась устранить главу РФ Владимира Путина.
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