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«Бостон» провел торжественную церемонию в честь завершившего карьеру Хары перед игрой с «Миннесотой»

«Бостон» провел торжественную церемонию в честь Здено Хары. В сентябре словацкий защитник объявил о завершении карьеры и подписал контракт на один с «Брюинс».

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