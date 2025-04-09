Главным приоритетом США при исследовании космоса станет отправка американских астронавтов на Марс с возможным возвращением на Луну

Главным приоритетом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) станет отправка американских астронавтов на Марс, о чем заявил миллиардер Джаред Айзекман, которого выдвинул на пост руководителя НАСА лично президент США Дональд Трамп.