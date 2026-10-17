Стали известны подробности освобождения российскими военными Доброполья в ДНР. В разных частях освобожденного населенного пункта штурмовики группировки войск «Центр» поднимают российский флаг.
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