Мультфильм своими руками: в Твери дети сняли ленту по мотивам басни «Карась»

В Твери воспитанники летней воскресной школы создали мультфильм по мотивам басни «Карась». В летней воскресной школе на приходе великомученика Никиты в Твери ребята воплотили творческий проект — создали авторский мультфильм по мотивам басни современной кашинской детской писательницы Ольги Теленковой «Карась».
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