Виктория Бекхэм продолжает сотрудничество с американским брендом Gap: 23 октября 2026 года поступит в продажу вторая совместная коллекция, рассчитанная на осенне-зимний сезон.
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