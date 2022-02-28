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Операция по денацификации Украины: что происходит на Донецком направлении

Операция по денацификации Украины: что происходит на Донецком направлении

Пытаясь продемонстрировать западным хозяевам «состоятельность» режима, сутью существования которого является война с русскими и Россией, ВСУ не только бомбят и обстреливают территорию ДНР, но и нанесли несколько хаотичных ударов по территории РФ .

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