Пытаясь продемонстрировать западным хозяевам «состоятельность» режима, сутью существования которого является война с русскими и Россией, ВСУ не только бомбят и обстреливают территорию ДНР, но и нанесли несколько хаотичных ударов по территории РФ .
Пытаясь продемонстрировать западным хозяевам «состоятельность» режима, сутью существования которого является война с русскими и Россией, ВСУ не только бомбят и обстреливают территорию ДНР, но и нанесли несколько хаотичных ударов по территории РФ .
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