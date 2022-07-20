Абитуриенты подали 40 тысяч заявлений в колледжи Подмосковья на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» Подмосковья продолжается прием заявлений в техникумы и колледжи. Получить среднее профессиональное образование в регионе с начала приемной кампании захотели уже больше 40 тысяч абитуриентов, они подали электронные заявления.
На портале «Госуслуги» Подмосковья продолжается прием заявлений в техникумы и колледжи. Получить среднее профессиональное образование в регионе с начала приемной кампании захотели уже больше 40 тысяч абитуриентов, они подали электронные заявления.
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