360

162 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Абитуриенты подали 40 тысяч заявлений в колледжи Подмосковья на «Госуслугах»

Абитуриенты подали 40 тысяч заявлений в колледжи Подмосковья на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» Подмосковья продолжается прием заявлений в техникумы и колледжи. Получить среднее профессиональное образование в регионе с начала приемной кампании захотели уже больше 40 тысяч абитуриентов, они подали электронные заявления.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх