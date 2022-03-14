Закон и Порядок

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Русский солдат не воюет с мирными жителями

Неизменный принцип русского воина во все времена - не воевать с мирными гражданами. Те, кто НЕ взял оружие против нас - не враг российской армии, как бы к ней не относился.

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