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Столтенберг предостерег НАТО от "самосбывающегося пророчества" о конце альянса при Трампе

Столтенберг предостерег НАТО от "самосбывающегося пророчества" о конце альянса при Трампе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа не должна попасть в ловушку создания "самосбывающегося пророчества" о прекращении существования альянса при втором президентстве Дональда Трампа в США и что трансатлантические связи прекратятся.

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