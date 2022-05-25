https://esoreiter Мужчина поймал липнущую к стенам рыбу Пользователь TikTok Блейк Хасс (Blake Hass) опубликовал видео с пойманным им морским воробьем — рыбой, которая имеет на брюхе присоску и может самостоятельно держаться на вертикальной стене.