Тайная доктрина

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Мужчина поймал липнущую к стенам рыбу

Мужчина поймал липнущую к стенам рыбу

https://esoreiter   Мужчина поймал липнущую к стенам рыбу Пользователь TikTok Блейк Хасс (Blake Hass) опубликовал видео с пойманным им морским воробьем — рыбой, которая имеет на брюхе присоску и может самостоятельно держаться на вертикальной стене.

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